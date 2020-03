Salire in cielo senza funerali e l'abbraccio dei propri cari, il saluto a distanza a nonna Cristina

TERMOLI. In tempo di pandemia e contagi a migliaia, le disposizioni governative costringono anche a non poter effettuare i riti religiosi. Uno di questi, oggi è il funerale che per ovvie ragioni che non si possono tenere assembramenti tra diverse persone, il funerale rientra in questo contesto.

Nelle ore scorse una persona originaria di Termoli, Cristina Rossi vedova Chionna, che a causa della sua età 92 anni e alcune problematiche di salute, viveva con una figlia Rosilena e il genero Antonio che con la famiglia risiedevano a Ciampino, è deceduta.

Ma come dicevamo non potrà ricevere l'estremo saluto religioso come da prassi, ma solo una semplice benedizione. La signora Cristina non potrà avere vicino nemmeno un altro figlio che vive vicino Milano a Turbigo per le restrizioni di movimento. Un momento davvero triste, ma che purtroppo bisogna accettare e siccome la signora Cristina era persona molto nota nella nostra città, perché tempo fa assieme al marito avevano in corso Umberto un avviato negozio di alimentari che era ricordato soprattutto per gli stupendi panini imbottiti.

Noi di Termolionline porgiamo assieme alla cittadinanza le più sentite condoglianze ai figli Enzo e Rosilena, al genero Antonio e la nuora Giulia, ai nipoti Crisitina, Maria Cristina, Marco e Giorgio e le pronipoti Greta e Benedetta.