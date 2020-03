Molise d'Amare, il gesto solidale di Vincenzo e Rodolfo Rampa

TERMOLI. Molise d'Amare? Non è solo uno slogan o un auspicio, ma anche il nome di una attività commerciale che in questa fase assai critica ed emergenziale ha avuto il gesto lodevole e il buon cuore di donare numerose teglie di pizza a chi ne ha più bisogno. In questa operazione siamo stati anche noi parte in causa, aiutandola a individuare alcune realtà associative del territorio, attraverso cui poter perfezionare la donazione.

Parliamo de bar-ristorante-tabacchi del terminal bus di via Martiri della Resistenza, gestito da Vincenzo e Rodolfo Rampa.

Una testimonianza evidente di come le criticità che stiamo affrontando in questi giorni fanno emergere le persone migliori e i sentimenti più nobili. Ci confermiamo nelle straordinarie difficoltà di questa primavera un popolo capace di dare il meglio e quanto fatto da Rodolfo e Vincenzo è in questo solco: bravissimi!