TERMOLI. I dipendenti della Publiparking di Termoli hanno bloccato i parchimetri in tutta la città, ottemperando alla ordinanza promulgata ieri dal sindaco Francesco Roberti. Sono stati apposti anche cartelli per rendere più efficace l'informazione a riguardo.

Una iniziativa assunta dall'amministrazione comunale adriatica su richiesta della Filcams-Cgil, come illustra Daniele Capuano. «Abbiamo chiesto all'amministrazione di Termoli ed ottenuto la sospensione del servizio di riscossione dei parcheggi a pagamento nella città di Termoli (Strisce blu), dove sono impiegati circa quindici lavoratori. Tale. Richiesta è stata formulata visto il decreto da parte del governo sul Covid-19. La Filcams ringrazia il vice sindaco Ferrazzano e il sindaco di Termoli Francesco Roberti per la tempestività e la sensibilità nella tutela della salute dei lavoratori, nello stesso tempo tutti. i cittadini di Termoli da oggi e fino al 3 aprile 2020 potranno usufruire dei parcheggi gratis per l'intera città di Termoli».