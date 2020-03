TERMOLI. Un sentimento unico che ci unisce tutti (o quasi). A mezzogiorno l'inno di Mameli, note tricolori che accompagnano l'Italia nella sua vicenda nazionale, sono state musicate e diffuse da migliaia e migliaia di balconi del Paese. Non solo, anche altri brani musicali scelti ad hoc e tanti, tantissimi applausi, per tutti coloro che sono in trincea e in prima linea contro il Coronavirus e per la popolazione, che sta stringendo i denti come non mai.

#Prayforitaly. Grazie a chi ce la sta mettendo tutta. Un suolo cuore Italia. I messaggi coinvolgimenti via social. Proponiamo un collage dei video che ci sono pervenuti da via dei Castagni, via Cina, via delle Tamerici, via de Gasperi e via Asia.