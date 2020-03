Dallo stato di agitazione allo sciopero, la Fiom fa sul serio: ispezioni in fabbrica

TERMOLI. Altra iniziativa tosta della Fiom-Cgil. «Chiediamo un sopralluogo nell’azienda per verificare la corretta applicazione delle misure sanitarie e di sicurezza previste dal Dpcm volte a prevenire il contagio da COVID-19, nonché le modifiche dei DVR relativi al rischio biologico. Si richiede altresì di valutare il rischio di contagio e mettere in atto le dovute misure di prevenzione nella fase di spostamento con i mezzi da e verso i luoghi di lavoro», inviata a tutte le autorità competenti». La sigla ha anche dichiarato lo stato di agitazione in tutte le fabbriche, sia in Molise che in Abruzzo.

Poi, dallo stato di agitazione allo sciopero.

«In considerazione della decisione aziendale di proseguire le attività produttive senza aver preliminarmente messo in campo le necessarie misure di tutela, atte a prevenire la diffusione del contagio ed in assenza di ulteriori e pia puntuali ed incisive indicazioni governative circa le modalità attuative delle disposizioni di salvaguardia della salute dei lavoratori; - attesa la legittima preoccupazione dei lavoratori per la mancata adozione, nell'immediato, da parte dell'azienda dei dispositivi di protezione previsti dal decreto;

Proclama lo sciopero di 8 ore per ogni turno di lavoro dalle ore 6 del 14 marzo 2020 alle ore 6 del 16 marzo 2020.