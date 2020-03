​Virus e supermercati: distanze utopiche e verdura scelta senza guanti

TERMOLI. Se le abitudini nel fare la spesa ai tempi del coronavirus non cambiano, i comuni cittadini diventano le sentinelle del territorio: la paura del Covid-19 è tanta, a tal punto da trasformare i residenti in veri e propri ‘sceriffi’ che, gratuitamente, segnalano infrazioni alla stampa nel tentativo di lanciare un monito ai concittadini, invitandoli a rispettare le norme dell’ultimo decreto governativo ed evitare comportamenti sbagliati. C’è chi fotografa e filma, postando poi sul proprio profilo facebook, le persone a spasso sul Lungomare Cristoforo Colombo o per le vie della città denunciando assembramenti (anche dove magari non ci sono) spesso solo via social e non alle Forze dell’Ordine, e chi controlla il rispetto delle norme igieniche più comuni all’interno dei supermercati.



Ad esempio questa mattina, sabato 14 marzo, c’erano numerose persone in fila davanti al banco gastronomia di un noto centro commerciale termolese. Fin qui nulla di strano, se non fosse che «tra i clienti non c’era il metro di distanza consigliato per evitare la diffusione del coronavirus», come denuncia una lettrice di TermoliOnLine che ha inviato anche le foto a corredo. In tutti i supermercati, inoltre, è stata inserita la segnaletica che ricorda agli acquirenti di mantenere la distanza di sicurezza dai banchi dei prodotti serviti dal personale e dalle casse ma, a giudicare dalle foto, non tutti sembrano rispettarla. In compenso, però, sono in moltissimi a portare la mascherina.

E se nei supermercati, da sempre, ci sono a disposizione i guanti per scegliere la frutta e la verdura, pochi ne approfittano: «Addirittura questo signore sta scegliendo i finocchi senza guanti – ha aggiunto la lettrice - Comportamento scorretto anche in tempi normali, visto che i guanti devono essere usati a prescindere dal pericolo del virus. Si tratta di igiene personale e rispetto verso gli altri». Anche i dispenser di disinfettante per le mani, disponibili gratuitamente all’ingresso di tutti i negozi ancora aperti, sembrano passare in secondo piano: «Abbiamo messo a disposizione dei clienti un dispenser con un igienizzante per le mani, da usare sia all’ingresso che all’uscita del locale, assieme ai fazzoletti – confessa un esercente – C’è chi ne approfitta, contento di poterne usufruire gratuitamente vista soprattutto la difficoltà nel reperirlo, e chi neppure se ne accorge».

I controlli del territorio da parte delle Forze dell’Ordine, invece, sono stati intensificati con pattuglie che girano quotidianamente per i vari esercizi commerciali e per le vie della cittadina bassomolisana. Numerose le volanti della Polizia che, sempre questa mattina, hanno passato al setaccio le attività: «Passano tutte le mattine – conferma una commessa – Entrano, controllano che il personale abbia i guanti e, eventualmente, le mascherine che ormai sono introvabili anche per noi, verificano che i clienti rispettino le distanze e che non ci sia assembramento nel locale e vanno via».