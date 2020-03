Rete Coronavirus a Domicilio a Palata, l'impegno di Angelo Del Gesso

PALATA. Come consigliere comunale di minoranza a Palata, Angelo Del Gesso, ha organizzato il servizio a domicilio per consegna Farmaci, alimenti ecc. RE.COR.D. (Rete Coronavirus a Domicilio) attivato dalla protezione civile regionale. «Finalmente, fra pochi giorni, anche a Palata partirà il Servizio a Domicilio. In molti comuni è già da un po' di giorni che è partito e sta dando un grande supporto a chi non può uscire di casa per svariati motivi. Si tratta di un servizio, attivato dalla Protezione Civile Regionale, rivolto alle Persone Sole, anziani, soggetti fragili, ovvero chi ha reale necessità. Il Servizio viene svolto dai Volontari delleOrganizzazioni di Protezione civile regionali. La Persona interessata contatterà il comune (dove un incaricato risponderà) spiegando la tipologia di servizio necessario (es. acquisto alimenti, ritiro farmaci cc). Sarà il comune che contatterà l’organizzazione di Protezione civile (disponibile) che ha sede nel comune più vicino e che svolgerà, previo accordo dei giorni e orari, il servizio richiesto. Ribadisco che il servizio RE.COR.D. è rivolto a chi ha reali necessità e non a chi è autosufficiente. Ringrazio anticipatamente i volontari Di Protezione Civile che anche in questa emergenza stanno facendo un Lavoro Indispensabile per tutti noi». Il Comune divulgherà l’avvio del servizio spiegandone le modalità».