TERMOLI. Lo avevamo intervistato al suo arrivo a Termoli, domenica scorsa, Luca Naso il protagonista di un sogno, quello di un runner che voleva percorrere la Penisola Italiana tappa dopo tappa tutto il perimetro italiano partendo dalla sua Sicilia all'alba del primo gennaio 2020 e risalendo coste marine e confini alpini, per chiudere questo suo sogno il prossimo 31 dicembre 2020 sempre da dove è partito in Sicilia.

Ebbene Termoli è stata una delle sue ultime tappe, ne avevamo parlato anche nella video intervista che vedeva avanzare il contagio del Coronavirus, che avrebbe potuto creargli qualche problema, Luca ci ha risposto che temeva questo, e infatti era appena ripartito da Termoli Lunedi mattina e arrivato a Vasto, prima della ripartenza dalla città abruzzese, arrivano le nuove disposizioni ministeriali più drastiche che rendevano anche a lui quasi impossibile il prosieguo del suo agognato sogno e come temevamo, siccome lo stavamo seguendo sul suo sito "Correre ai Confini" che è il titolo del suo sogno progetto, apprendiamo dalla sua viva voce, che dopo 70/71 giorni, si vede costretto ad interrompere la sua impresa per l’operazione rientro a casa.

Rientrato a Catania con il solo chiodo fisso di riprovarci appena questa emergenza sarà terminata, l’unica cosa che dispiace ora a Luca e lo diceconcludendo il suo post è che ora arrivata a Catania non potrà riabbracciare i suoi cari perché si metterà in quarantena, in autoisolamento volontario. Ma ringrazia ancora una volta tutti gli amici che in questi 70 giorni di cammino gli hanno fatto da scorta e lo hanno sostenuto e aiutato in questo viaggio fin qui alle nostre latitudini, e nel video che annuncia la fine del suo sogno, ci sono anche suoi momenti toccanti di commozione, perché davvero Luca è un adulto ma come ci ha raccontato il suo progetto sogno sembrava davvero un bambino felice che viveva davvero una dimensione tutta sua, il sogno purtroppo interrotto da unterribile orco vestito da virus che lo ha fatto scendere dal suo volo pindarico e fatto tornare bruscamente a terra.

Grazie Luca comunque di averci fatto partecipi del tuo sogno e ti aspettiamo qui a Termoli quando deciderai di ricominciare a sognare.