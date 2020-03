URURI. Le insegnanti della Scuola dell'infanzia di Ururi, facente parte del l'Istituto Comprensivo "J. Dewey" di S. Martino in Pensilis, con il prezioso aiuto dei loro piccoli alunni e delle loro mamme, hanno creato tre coloratissimi cartelloni, tripudio di gioia e auspicio di serenità.

Il tutto realizzato attraverso whatsapp, il servizio di messaggistica che ha consentito, evitando ogni contatto, lo scambio di disegni creati dai bambini, e che ha permesso di attuare anche per i più piccoli la didattica a distanza. "Andrà tutto bene", tre semplici parole per augurare che tutto finisca al più presto, così da poter tornare fra i banchi di scuola per poter nuovamente apprendere, giocare insieme e abbracciarsi ancora.