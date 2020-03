L’invito di Iolanna da Milano al suo Molise: «La natura ci chiede di rallentare»

MILANO. «Noi siamo stanchi, si vede dalla mia faccia e lo sento nel mio corpo e in quello di tutti i miei colleghi. Rassicuriamo tutti i giorni pazienti, amici, parenti e cerchiamo di non soccombere a tutto questo. Soffriamo quando sentiamo che un paziente non ce l'ha fatta. Il sistema sanitario pubblico non si ferma, perché le altre malattie non sono andate in vacanza. Quindi non lamentatevi se dovete restare a casa, perché noi sanitari stiamo continuando a lavorare per voi e non possiamo permetterci il lusso di stare a casa e proteggere noi e i nostri familiari. Rimanete a casa e tutto molto presto finirà».

Un messaggio lucido e chiaro, a dispetto della stanchezza, quello che ha voluto lanciare sui social la dottoressa Iolanna Chiappini, 36 anni. Una montenerese che come molti conterranei ha scelto di spostarsi, prima per studio e poi per lavoro, nelle regioni del Nord, proprio quelle che in queste settimane vivono il culmine dell’epidemia di Covid-19.La sua testimonianza ci è doppiamente preziosa: perché costituisce un ponte fatto di calore umano e informazione sanitaria fra il Molise e la Lombardia, e perché ci restituisce un quadro di cosa accade nella mente prima ancora che nel corpo delle persone in questo periodo. Iolanna è infatti una psichiatra, lavora negli ambulatori e in Pronto soccorso in un ospedale di Milano, e parte col descriverci proprio le condizioni frenetiche e incerte di questi ambienti.

«Per i medici dei Pronto soccorsi e dei reparti di Rianimazione e Medicina interna i turni sono aumentati: molti di loro si sono contagiati, ammalati e sono in quarantena, quindi quelli in servizio sono stremati. In generale gli accessi nei pronto soccorsi sono aumentati, per cui per noi è aumentato il carico lavorativo e non siamo in grado di far fronte a tutto questo». Nonostante i falsi miti di chi abita al meridione, infatti, il sistema sanitario lombardo è allo stremo, in maniera non molto dissimile da quello molisano.

«Personalmente lavoro negli ambulatori della psichiatria territoriale, che non si è fermata; per me e per i miei colleghi vuol dire venire a contatto giornalmente con pazienti di cui non sappiamo se potrebbero o meno essere positivi al Covid-19. A questo si aggiungono i turni di guardia in Pronto soccorso per le urgenze psichiatriche –che come le altre malattie non sono andate in vacanza –quindi il rischio di contagio si moltiplica».

Se la salute mentale è di fatto una grande assente nei dibattiti mediatici e privati sul coronavirus, resta un’urgenza parallela a quella della malattia fisica, che fa in egual misura aumentare gli accessi agli ambulatori e agli ospedali. «Abbiamo un nemico che fa attivare le nostre paure più inconsce e profonde, la paura della morte in primis, e dinanzi alla paura la prima reazione è la fuga – è così che si spiegano i fenomeni degli esodi di massa dal nord verso il sud. Però in questo caso il nostro nemico è invisibile, non sappiamo chi sia, si insinua intorno a noi, per cui quello dalla paura all'angoscia è un passaggio obbligatorio. Come ci ha insegnato Freud l'angoscia è, diversamente dalla paura, “senza oggetto”. In essa il pericolo viene avvertito ovunque proprio perché non è più localizzabile, e questa delocalizzazione non genera più paura, ma angoscia o panico. La natura protettrice della paura viene meno, l’argine della fobia crolla. Se nei confronti dell’oggetto fobico (un serpente, un aereo, un burrone) basterebbe il suo evitamento per non sconfinare nell’angoscia, nel caso della circolazione del virus la strategia dell’evitamento diventa impossibile proprio a causa dell'indeterminazione dell'oggetto minaccioso».

In che modo questa teoria si sta riscontrando nel concreto di questi giorni? «L’angoscia del contagio sparpaglia l’oggetto temuto ovunque: nelle mani, nella bocca, nel denaro, nelle maniglie delle porte, nei vestiti, sui mezzi pubblici, insomma in ogni oggetto del mondo. Non a caso riscontriamo attualmente nei nostri pazienti il moltiplicarsi delle crisi di panico o di comportamenti fobici caratterizzati dal ritiro sociale. Questo si tramuta in aumento di panico e ansia generalizzata nella popolazione».

C’è anche però chi sembra continuare ad agire come se niente fosse: «Dall'altra parte i comportamenti strafottenti sono frutto di chi invece utilizza la negazione per superare l'angoscia. Come a dire “il problema non esiste, continuo a vivere come prima”». Ciascuno ha il proprio meccanismo di difesa dunque, lascia intendere la dottoressa; dalle parole sue e di altri specialisti di salute mentale come lei si può facilmente trarre la conclusione che nessuno andrebbe additato a priori, per quanto le sue azioni possano apparirci sciocche o incivili.

Approfittando di un momento di riposo di Iolanna Chiappini e della sua generosità nel contribuire a sensibilizzare la sua terra, le chiediamo ancora quali siano i primi e principali consigli che si trova a dare ai suoi pazienti e in generale a chiunque le chieda aiuto.

«Dico innanzitutto di seguire le regole già note (ma che non è mai superfluo ripetere, ndr): stare a casa, lavarsi spesso le mani, uscire solo per fare la spesa o comprare le medicine indossando la mascherina. Di non andare al Pronto soccorso per motivi futili. Di evitare i posti affollati e di proteggere le persone più deboli dai contagi (anziani, immunodepressi, cardiopatici, diabetici…).

E poi... Di ammettere le nostre paure, socializzare con esse, condividerle con l'altro e accettarle. Questo ci può rendere più forti. Apparteniamo a una società iper-performante dove non ci è concesso mostrare le nostre debolezze. Invece sono proprio queste a farci venire a stretto contatto con il nostro io più profondo e ad avvicinarci all'altro. Non a caso i cinesi sono stati i primi a tenderci la mano. E questo è molto bello, molto umano. Il mondo e la natura ci stanno chiedendo di rallentare: facciamolo senza esitazione».