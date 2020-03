Toma riduce l'offerta di trasporto ferroviario e su gomma nell'emergenza Covid-19

TERMOLI. Arriva una modifica dell'assetto sul trasporto extraurbano. Con ordinanza numero 4 del Governatore Toma viene disposto quanto segue:

Art. 1

1. La programmazione ordinaria del servizio di trasporto pubblico locale ferroviario è ridotta in misura non inferiore al 50%.

2. Sono parimenti ridotti su tutto il territorio regionale i servizi di linea e non di linea erogati dalle aziende titolari dei contratti di servizio per il trasporto pubblico locale extraurbano secondo le seguenti direttive: a) limitazione del servizio ai soli collegamenti essenziali all’interno delle seguenti fasce orarie: 5.30-8,30, 13.00-16,00 e 18:00-20,00; b) esclusione dal servizio delle corse scolastiche; c) conservazione dei servizi di collegamento ai centri sanitari, ai nuclei industriali e produttivi e almeno una coppia di corse per ciascun Comune dellaRegione.

3. È fatto obbligo a ciascuna azienda di cui ai precedenti commi 1 e 2 di trasmettere, entro 48 ore dalla pubblicazione della presente ordinanza, al Dipartimento IV – Servizio Trasporti e Mobilità, i programmi di esercizio rimodulati, corredati da una relazione descrittiva delle scelte effettuate. 4. È demandato al Direttore del Dipartimento IV l’approvazione con proprio atto della programmazione rimodulata in attuazione dei precedenti commi. 5. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche al trasporto pubblico locale urbano per la cui attuazione provvederanno gli enti locali competenti.

Art. 2

1. Le aziende che gestiscono il servizio di trasporto pubblico locale extraurbano adottano, ove possibile, le idoneemisure organizzative necessarie ad assicurare la bigliettazione all’esterno degli autobus.

2. È demandato al Dipartimento IV ulteriori misure precauzionali, in aggiunta a quelle già impartite con le note n. 40217/2020, n. 40711/2020, n. 38033/2020, nei confronti delle aziende che gestiscono il servizio di trasporto pubblico locale extraurbano, ritenute opportune per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.