SAN MARTINO IN PENSILIS. «La Chiesa vuota di domenica...» La riflessione del parroco di San Martino in Pensilis, don Nicola Mattia.

«Non riesco a dire tutto quanto mi passa per il cuore! Eppure prendiamo forza da Gesù che per noi, come dice il salmo, ancor più si fa bastone e vincastro in questo tratto di cammino in salita. Il vangelo di oggi (Gv 4. 5 -43), ci porta al pozzo con la samaritana. Anche noi, soprattutto in questi giorni, corriamo il rischio di accontentarci di acqua stagnante e il Signore Gesù ci dona la coscienza che meritiamo Acqua viva. Quando sentiamo suonare le campane, riscopriamo con più convinzione che ogni famiglia è Chiesa dove il Mistero si compie. Mi manca la mia comunità. Mi manca! Non mi manca in modo sentimentale o romantico.

Mi manca la presenza reale di Gesù nella comunità convocata. Nella fede della Chiesa espressa dal Concilio Vaticano secondo (S. C.7) Cristo è presente nell' Eucaristia (lo vivo), è presente nella Parola proclamata (ok), è presente nei suoi ministri (ci siamo), è presente nell' Assemblea convocata. Lui che ci ripete:"Dove due o più sono uniti...là sono io". Questa presenza di Gesù che siete VOI mi manca, mi fa venire un groppo in gola e tanta, veramente tanta nostalgia. Prego per ognuno di voi. Gesù, il Risorto ci doni di tornare presto alla mensa della Parola e dell' Eucaristia come Assemblea gioiosa».