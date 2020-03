Al tempo dei Coronavirus: l'alba della domenica

TERMOLI. Qualche minuto prima delle undici, capitan Bass usciva sul casseretto, avanzava fino alla chiesuola della bussola, lì si fermava. Aveva il vestito della festa; colletto inamidato, cravattina nera e fiocco; sotto il braccio la Bibbia, coperta d'una pezzuola di tela da vele. Levava gli occhi in sù, alla velatura; ve li tratteneva alquanto, passando lo sguardo dai trevi ai controvelacci, dalla mezzana al trinchetto; poi dal taschino del panciotto tirava fuori l'orologio. L'orologio di capitan Bass era un grande orologio d'oro, col coperchio che scattava, e una grande catena d'oro.

Uno di quegli orologi che erano un segno di agiatezza, d'una vita stabile e bene ordinata; misuravano il tempo della storia d'una famiglia, il susseguirsi delle generazioni; il tempo pareva uscirne già vecchio, con il sapore di atti notarili, di cose memorabili, di polvere. Premeva il bottone, s'apriva di scatto il coperchio; capitan Bass guardava l'ora; poi guardava il mozzo. Il mozzo si teneva a murata, in vista del capitano, aspettando.

Con la testa capitan Bass faceva di sì al mozzo; il mozzo correva a prora; cominciava a battere la campana. Non era il battere martellato, concitato, sconvolgente di quando la campana chiama l'equipaggio al posto d'incendio; era un suonare ora rapido ora lento, e piccole pause di silenzio; un rievocare voci di campane già udite di là dal mucchio di miglia d'acqua, nei mattini delle piccole domeniche di paese. A quel suono gli uomini che erano in coperta si avviavano, salivano sul casseretto; gli altri uscivano dal castello, li raggiungevano; tutti si ponevano attorno al capitano. Barbe rase, biancheria fresca; e quel muoversi spaziato e comodo nelle lente ore della domenica: Si scopriva il capo, si segnava capitan Bass; tutti si scoprivano e segnavano.

Capitan Bass si metteva gli occhiali sul naso; apriva la Bibbia; leggeva. Leggeva il salmo 107, quello degli uomini erranti per cammini di solitudine: viaggiatori, marinai,malfattori pentiti. Grosse parole della Bibbia, cariche di eternità e d'infinito, ma quando giungeva al punto del salmo ove si parla del marinai"Così dicano quelli che scendono nel mare sopra navi,barche che fanno lavoro su per le grandi acque...", la voce di capitan Bass si faceva soda, voluminosa, come ad avvertire lassù: "Signore, sta attento, che qui si tratta proprio di noi". Poi tutt'insieme recitavano la Salve Regina; poi un "requiem" per tutti i morti in mare.

Così tutte le domeniche una volta anche a Termoli.

Tommaso Cappella detto Rocco