Chi lavora e chi no, alla Fca «dividono stabilimento e lavoratori facendo una discriminazione»

TERMOLI. Il protocollo siglato nella notte tra venerdì e sabato per le norme di contenimento dei luoghi di lavoro non ha comunque cambiato l’orizzonte dei turni alla Fca di Termoli. Da domani, nell'unità Lavorazione 8V-16V, l'attività lavorativa resterà ferma per tutta la settimana, ad eccezione della UTE Albero Distribuzione 8V e servizi collegati, Manutenzione 16V, che lavoreranno dalle ore 6 di lunedì 16 marzo e fino alle ore 22 di venerdì 20 marzo seguendo la normale turnazione e della Ute Basamento 16V e servizi collegati che lavorerà dalle ore 6 di martedì 17 marzo p.v. fino alle ore 6 di giovedì 19 marzo. Restano scontate le attività di riavvio impianti. Per quanto riguarda i montaggi Fire: 8v fermo dalle 6 di lunedì 16 marzo a venerdì ore 14 ad eccezione dei pre-montaggi che lavoreranno regolarmente sui 3 turni. Montaggio 16v: chiuso da lunedì 16 marzo ore 6 fino a sabato 21 marzo ore 6. La lavorazione e il montaggio del cambio M40 si fermeranno tutta la settimana dal giorno 16 al 20 marzo. Il cambio C520 lavorerà regolarmente. Una programmazione che ha sancito una spaccatura, con gli operai che dovranno lavorare che si definiscono di serie B, poiché le postazioni interessate sono giudicate le più disastrate.

«Dimostrano ancora una volta di non avere le idee chiare. Hanno diviso lo stabilimento e i lavoratori facendo una discriminazione minando la sicurezza degli stessi», il pensiero comune. Battaglia condivisa a livello nazionale dalla Fiom-Cgil, che a Termoli ha proclamato sciopero. «In assenza di provvedimenti specifici per i luoghi di lavoro da parte del Governo, il protocollo sottoscritto con Cgil, Cisl, Uil e le parti datoriali offre strumenti utili per la contrattazione di accordi necessari alla tutela della salute dei metalmeccanici; è necessario programmare fermate, ridurre la produzione, mettere in sicurezza anche attraverso l’uso degli ammortizzatori sociali. La Fiom impegna le sue strutture nazionali e territoriali a dare il massimo supporto ai delegati e agli Rls nella contrattazione per la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori.

Fino al 22 marzo, come già deciso unitariamente, continua la mobilitazione per sostenere anche con iniziative di sciopero il confronto per l’adozione delle misure adeguate in tutti i luoghi di lavoro. Le attività produttive possono proseguire, infatti, solo in presenza di condizioni che assicurino alle persone che lavorano adeguati livelli di protezione». Lo dichiara in una nota Francesca Re David, segretaria generale Fiom-Cgil.