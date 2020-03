Protocollo di sicurezza nei luoghi di lavoro, «Tolleranza zero»

ATESSA. La Fim-Cisl di Abruzzo e Molise non arretra e chiede tolleranza zero sull'applicazione del protocollo di contenimento del Coronavirus negli ambienti di lavoro.

L’estrema gravità della situazione che si sta verificando in Italia ha spinto le Segreterie Nazionali a proclamare di fatto lo stato di agitazione permanente sull’intero territorio nazionale sin dalla giornata del 12 marzo con disposizioni ben precise: le aziende non a norma con i vari Dpcm emanati nell’ultima settimana devono fermarsi facendo ricorso alla Cig in attesa di adeguamenti che possano mettere in sicurezza i lavoratori. A sostegno di ciò le Confederazioni hanno stilato un protocollo con il Governo che deve essere rispettato dalle aziende. Il protocollo prevede la

costituzione di un comitato con la partecipazione attiva delle Rsa/Rsu/Rls per verificare se le disposizioni sono rispettate.

Sull’applicazione del protocollo ci sarà tolleranza zero. Come Fim-Cisl Abruzzo-Molise ci siamo mobilitati dall’inizio dell’emergenza e continueremo a farlo per aprire confronti nelle fabbriche e con le istituzioni per garantire il diritto alla salute per i lavoratori e i loro famigliari. Sotto nostra pressione la Regione Abruzzo ha emanato un decreto per far rispettare le misure di sicurezza sugli autobus e i nostri nazionali hanno trattato con il governo ed hanno ottenuto decreti straordinari riguardanti Cig e congedi. Ci stiamo attivando affinché gli organi preposti (Asl, Ispettorato Lavoro e Inail) effettuino i dovuti controlli anche nelle aziende non sindacalizzate che non avendo Rsu potrebbero essere quelle dove il protocollo non viene rispettato».