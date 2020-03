Lunedì sciopero di 8 ore sui tre turni, la Fiom-Cgil non fa sconti alla Fca

TERMOLI. La Fiom-Cgil fa sul serio e dopo aver proclamato prima lo stato di agitazione e poi lo sciopero, ha reso noto come sarà organizzata la protesta allo stabilimento Fca di Termoli.

Sia la segreteria regionale che la Rsa, «In considerazione della decisione aziendale di proseguire le attività produttive senza aver preliminarmente messo in campo le necessarie misure di tutela, contenute nell'attuale decreto su Covid-19 e nel conseguente protocollo, atte a prevenire la diffusione del contagio e a salvaguardare la salute dei lavoratori; attesa la legittima preoccupazione dei lavoratori per la mancata adozione, nell'immediato, da parte dell'azienda dei dispositivi di protezione previsti dal decreto; proclama lo sciopero di 8 ore per ogni turno di lavoro dalle ore 6 di lunedì 16 marzo alle ore 6 di martedì 17 marzo.

Ci si auspica, nell'incontro previsto per lunedì 16 marzo tra direzione aziendale e organizzazioni sindacali, alle ore 11.30, un atto di consapevolezza e responsabilità, da parte dell'azienda, nei confronti di tutti i lavoratori».