Coronavirus, la testimonianza da Londra: “Inglesi ignorano l’emergenza, pensano ai soldi”

TERMOLI. Covid-19, la testimonianza da Londra: “Inglesi ignorano l’emergenza, pensano ai soldi”

Anna, il nome è di fantasia, è di origini molisane ma da qualche anno vive e lavora a Londra, roccaforte inglese, dove il Covid-19, divenuto pandemia nel resto del Mondo, sembra non far paura (nonostante sia la metropoli che ha registrato il più giovane contagiato della Gran Bretagna), anche grazie alle rassicurazioni del Primo Ministro Boris Johnson e dei suoi consiglieri che invitano la popolazione a non lasciare le loro abitudini, per permettere al virus di diffondersi e sviluppare, così, l’immunità di gregge attraverso il 60% dei contagi e qualche inevitabile perdita.

Un discorso che sembra aver fatto molta presa sulla maggior parte degli inglesi che continuano a svolgere la vita di tutti i giorni, ignorando gli appelli di cinesi ed italiani che, prima di loro, hanno fronteggiato l’emergenza e continuano a farlo: «Per adesso la vita sembra svolgersi normalmente», confida Anna a TermoliOnLine che l’ha contattata per avere un quadro della situazione a Londra. La distanza di sicurezza e l’assembramento sembrano ancora discorsi lontani per i londinesi e gli inglesi che, forse convinti che la Brexit gli abbia concesso una qualche immunità dal virus, continuano ad affollare bar e pub, come se il pericolo non esistesse: «Ieri sono andata in centro, a Piccadilly, ed era pienissimo. Ci sono ancora tanti turisti. La metro era piena come sempre, i pub anche».

Anche sul fronte lavorativo Londra continua con la sua caotica normalità. Anna prosegue il suo lavoro presso un asilo privato, gestendo diversi bambini. Anche le fabbriche restano aperte. Forse perché rischierebbero di perdere il posto di lavoro, visto che in Inghilterra non ci sono misure di welfare, né la cassa integrazione o il reddito di cittadinanza come qui da noi. Una situazione impossibile, paragonata allo scenario italiano dove le scuole sono chiuse da inizio marzo e lo resteranno almeno fino al 3 aprile e si stanno studiando soluzioni per gli operai: «Lavoro in un asilo e ci hanno detto che per adesso continuiamo ad andare a lavorare. Le scuole sono aperte. Alcuni genitori dei miei bambini hanno detto che loro hanno iniziato a lavorare da casa. Ovviamente quelli che lavorano in ufficio e possono usufruire dello smart working ne approfittano. Gli altri continuano a lavorare normalmente, da quello che ne so».

Se da un lato la linea adottata da Johnson del «preparatevi a veder morire i vostri cari», sembra riuscire a rassicurare la popolazione londinese senza creare panico, dall’altro c’è un nutrito gruppo di residenti che sta prendendo provvedimenti per salvaguardare la propria salute e quella dei propri cari, seguendo il modello italiano e restando a casa: «I supermercati si stanno svuotando e qualcuno va in giro con la mascherina». Anche nei ristoranti si lavora meno e le prenotazioni negli alberghi sono scese drasticamente: «Per quanto riguarda i ristoranti, le persone che conosco e che lavorano lì mi hanno detto che hanno molto meno lavoro. Un mio coinquilino lavora in un hotel e ha detto che le prenotazioni sono scese dal 38% al 18%. Solo che quando vai in giro non la noti questa differenza».

Gli italiani che sono a Londra, circa 700mila secondo le ultime statistiche, sono invece spaventati dall’atteggiamento, forse troppo superficiale, del Governo. Le preoccupazioni, tra i nostri connazionali, sono cresciute nelle ultime settimane quando il numero di contagi, in Italia, ha raggiunto cifre corpose: «All'inizio anche io l'avevo presa alla leggera, viste le rassicurazioni delle mie manager – confessa Anna - Evitavo anche di leggere le notizie per non farmi prendere dal panico. Da circa due settimane, invece, ho iniziato a realizzare che in realtà c'è da preoccuparsi e che non va presa sottogamba. Quello che il governo inglese dice non è per niente rassicurante e sto pensando di non tornare a lavoro per il momento. Ci penserò bene».

Decisione, quella di lasciare il lavoro, che avrebbe serie ripercussioni sulla vita di molti inglesi che non avrebbero garanzie sul fronte welfare, malgrado le spese quotidiane per la sopravvivenza: «Se decidessi di non andare più a lavoro, non perderei il posto – rassicura Anna - L'unica cosa è che non mi pagherebbero e che prenderei solo la SSP (statutory sick pay) che è una specie di compenso che ti dà il governo quando sei in malattia. Però sono soltanto 90 dollari circa a settimana e qui a Londra sono pochissimi paragonati al costo della vita».

Sono tanti i non inglesi ed italiani che stanno cercando di rientrare a casa, per stare più vicini ai genitori ed ai propri cari o per paura, nel tentativo di evadere dall’immunità di gregge e cadere vittima del virus: «Alcuni, come la mia coinquilina, sono tornati al loro Paese di origine prima di rimanere bloccati qui. Ma altre, come le mie manager, sembrano infischiarsene. Il virus viene ignorato perlopiù dagli inglesi. La prendono molto alla leggera, sono più preoccupati per i soldi che perderebbero che per lo staff e la salute in generale. Dicono che non c'è da preoccuparsi».

Perché non si preoccupano? Credono di essere immuni? «Pensano alla perdita economica, come le mie manager che gestiscono l’asilo privato che non ha sovvenzioni dal governo. Nel caso in cui dovessero chiudere l'asilo, i genitori non sarebbero tenuti a pagare. Se chiudessero per più di 3 o 4 settimane, secondo quanto dicono, potrebbero trovarsi nella situazione di dover chiudere definitivamente». Se potessi, torneresti a casa? «No, non tornerei. Credo che sia meglio restarsene a casa e non uscire per evitare di peggiorare la situazione e di diffondere il virus ancora di più. Avevo dei voli prenotati, ma resterò a casa». Agli inglesi, invece, cosa consigli? «Di prendere le stesse misure che stanno prendendo gli altri Paesi e di non sottovalutare il coronavirus. Di restare in casa il più possibile e uscire solo per andare a lavoro, se proprio devono, o per fare la spesa».