​«Il piano Asrem anti-Covid19 che non c’è»

TERMOLI. Lo scorso 10 marzo l’ASReM ha emanato il “Piano aziendale per la gestione dell’emergenza coronavirus”. Peccato però che nel documento non ci sia traccia di un qualsivoglia piano. In poche righe sono tracciati cinque “scenari epidemiologici” in relazione al numero massimo dei contagiati ricoverati: (1°) 3 in malattie infettive, 2 in rianimazione; (2°) 9 in malattie infettive, 10 in rianimazione; (3°) 20 in malattie infettive con “individuazione ulteriore reparto dedicato”, 10 in rianimazione; (4°) oltre 20 in malattie infettive con “individuazione II ulteriore reparto dedicato”, oltre 10 in rianimazione; (5°) maxiemergenza (non meglio definita). Seguono 14 pagine contenenti una riscrittura del funzionigramma (articolazione dei compiti e delle responsabilità) dei dirigenti apicali dell’ASReM. Fine del documento.



Un piano operativo – che sia di un’impresa o di un ente – parte dalla definizione accurata degli SCENARI, individua gli OBIETTIVI, espone le AZIONI ed i TEMPI di realizzazione, individua le RISORSE UMANE, TECNICHE ED ECONOMICO-FINANZIARIE necessarie, stabilisce il sistema di MONITORAGGIO del piano. Nel “piano” dell’ASReM non c’è niente di tutto questo. Quantomeno avrebbero dovuto indicare le azioni: volte a proteggere dal contagio gli operatori sanitari e le strutture sanitarie; per trattare i casi no-covid19 in emergenza/urgenza; per garantire i trattamenti periodici indifferibili (ad esempio per i dializzati) ed i controlli sanitari indifferibili (ad esempio per i cardiopatici che assumono il cumadin). Manca addirittura un programma di acquisizione di presidi minimi, come le mascherine ed i tamponi.

Spicca per la sua assenza anche qualunque riferimento alla eventuale riapertura degli ospedali di Larino e di Venafro (attualmente “retrocessi” a “case della salute”); provvedimento richiesto a gran voce dallo stesso presidente Toma, che – a detta dei fautori - consentirebbe di “liberare letti” nei tre ospedali pubblici regionali, che dovrebbero occuparsi del trattamento dei covid19. A mio parere tale proposta è sbagliata, in quanto per fronteggiare l’emergenza covid19 non bastano semplicemente dei letti in più, ma servono dei letti attrezzati ed il personale che si prenda cura dei pazienti; inoltre, sarebbe più logico specializzare temporaneamente Larino e Venafro per l’emergenza covid19, preservando i tre nosocomi attuali, in modo che non ricapiti la chiusura dell’intero complesso ospedaliero, come è avvenuto a Termoli. A prescindere dalla validità o meno della proposta di “riapertura” (non ha caso si parla di riapertura) degli ospedali di Larino e Venafro, perché chi la propone sui mezzi di comunicazione di massa non la propone anche nella pratica? Chi propone la riapertura di Larino e Venafro ci crede veramente, oppure siamo di fronte ad un’operazione “illusionistica”, cioè volta a creare l’illusione che si possa tornare al “buon tempo antico”, per lucrare in termini di consenso popolare?