Oltre il Coronavirus, dopo 4 anni il Frantic saluta Guglionesi

GUGLIONESI. Un bar non è solo un bar, un luogo di aggregazione, un luogo in cui passare del tempo.

Un bar è anche sentirsi parte di qualcosa, dove si creano amicizie, amori, si condivide, si ride, si scherza.

Questo è stato il Frantic di Marco Carriero, campomarinese di nascita ma guglionesano d'adozione.

Dopo 4 anni di attività, il suo Frantic chiude.

Lascerà spazio ad altro sicuramente ma a noi affezionati lascerà l'amaro in bocca. Quel punto di ritrovo e quella persona, Marco appunto, di riferimento per tanti, non sarà più lo stesso.

La sua ultima serata è stata fatta in un periodo di psicosi generale, sabato 7 marzo. “Volevo rimandare, o cancellare la serata. Ma mi sono assunto tutte le responsabilità. Come ho sempre fatto del resto”.

E la gente ha accolto questa decisione, ed ha rispettato le ordinanze.

Perché Marco è così. Chi non lo conosce non lo sa, ma chi lo conosce sa di cosa parliamo.

Oggi Marco ha abbassato la saracinesca, ha tolto l’insegna ma i tanti affezionati rimangono ancora increduli.

Quel posto è stato la cornice perfetta che ha fatto da sfondo a storie d'amicizia e nascite di amori che sembravano impossibili. Di risate, di giochi e a volte anche di pianto e consolazione. E Marco è stato capace di accogliere tutti. Anche chi voleva fare il furbo, anche chi peccava di presunzione, anche chi si credeva migliore di altri.

È stato capace di creare aggregazione e portare della buona musica a Guglionesi. Band da ogni parte d’Italia ed ha dato spazio alle tante band nostrane che sognano il successo. Ha creduto in loro e loro in lui.

Non vuole essere un articolo di tristezza, o di commiato ma è un articolo per far capire a chi, spesso lo ha attaccato senza conoscerlo e senza mai andare a prendersi un caffè, chi è davvero Marco Carriero.

Una persona buona, responsabile, con la testa sulle spalle. Una persona che si è messa in gioco in un paese che a volte sa esser “cattivo” ed ha cercato di farsi voler bene. E, oggi, possiamo dire che è proprio così.

Non entriamo nei particolari ma ti auguriamo il meglio per la tua carriera lavorativa e per tutto quello che la vita ti riserverà.