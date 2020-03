Si aggrava un'altra paziente, sono quattro i positivi in Terapia intensiva al Cardarelli

TERMOLI. Numeri alla base delle novità che riguardano l'emergenza epidemiologica Coronavirus-Covid19 in Molise. Resta fermo il numero dei contagi, secondo le informazioni diffuse dall'Asrem, pari a 17, ma tenendo fermi i 10 casi di isolamento domiciliare, dopo la dimissione di un degente ricoverato nel reparto di malattie infettive dell'ospedale Cardarelli di Campobasso, sale il numero di coloro che sono in terapia intensiva, a 4. Ora sono due uomini e due donne.

Sono 470 le persone censite dal sistema sanitario regionale, come divulgato ieri sera, mentre secondo i dati della Protezione civile nazionale, 247 sono i tamponi effettuati in Molise, di cui 230 negativi.

Tre le ulteriori novità, la sperimentazione anche al Cardarelli del farmaco che contrasta l'artrite reumatoide, che pur non agendo direttamente contro il Covid-19, riesce a curare meglio le polmoniti.

Il direttore generale dell'Asrem Oreste Florenzano ha rintuzzato le polemiche degli ultimi giorni sulle operazioni di sanificazione dell'ospedale San Timoteo, che procedono e che permetterebbero di riaprire il presidio ospedaliero di viale San Francesco anche a metà settimana, ma staremo a vedere. Florenzano ha anche confermato l'ottimo rapporto con la sanità abruzzese, al di là di accessi e ricoveri al San Pio di Vasto in questa fase di chiusura del Pronto soccorso termolese. L'Asrem, infatti, sta collaborando per processare i test sui pazienti abruzzesi che non riescono a essere smaltiti a Pescara.

Infine, domani, lunedì 16 marzo, dovrebbe uscire il bando per l'assunzione di nuovi medici, in particolare per Pronto soccorso e Malattie infettive.