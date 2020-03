Due pazienti di Bergamo trasferiti alla Terapia intensiva del Cardarelli

CAMPOBASSO. Saranno trasferiti da Bergamo all'Ospedale "Cardarelli" di Campobasso presso il reparto di terapia intensiva 2 dei 40 pazienti provenienti dalla Lombardia e che verranno distribuiti nei presidi ospedalieri delle varie regioni d'Italia.

I due degenti orobici arriveranno in serata a Campobasso. Il trasferimento viene effettuato con un aereo militare che è già atterrato a Pescara, per poi trasportare i malati in ambulanza verso il nosocomio molisano.



Gli ospedali lombardi sono ormai al collasso, continuano ad aumentare i contagi e le persone che purtroppo abbisognano della terapia intensiva. In Molise le persone risultate positive al test Covid-19 sono ferme a 17 dalla giornata di ieri, 4 sono in terapia intensiva, 3 nel reparto infetti del "Cardarelli" di Campobasso e 10 sono in isolamento presso il proprio domicilio. Sono stati effettuati in Molise complessivamente 248 tamponi, nessuno nella giornata odierna.

La provincia di Isernia continua ad essere l'unica in Italia in cui al momento non vi sono casi di soggetti positivi. Intanto anche oggi a livello nazionale i contagi sono aumentati in maniera esponenziale tanto da aver superato i 20mila malati, solo oggi i decessi sono stati 368 e 369 i guariti.