TERMOLI. Sono in 3, vivono a Milano, resistono in Lombardia e ce la mettono tutta per spargere ottimismo in questa difficile e delicata battaglia contro il contagio da Coronavirus-Covid19.

Di buon grado abbiamo accolto l’invito dei due fratelli campobassani Mattia e Tiziano Marano e del termolese doc Antonio de Gregorio.

«Siamo 3 coinquilini (due fratelli campobassani e un termolese) di via Amatore Antonio Sciesa 2 di Milano. Facciamo parte di quella piccolissima percentuale di molisani che hanno deciso con responsabilità di rimanere qui a Milano. Abbiamo da qualche giorno deciso di animare la nostra strada dapprima tappezzandola di messaggi di incoraggiamento e poi, da circa 3 sere, sempre alla stessa ora, animandola con musica, scherzi, balli e quiz! Ogni sera, oltre all’inno, scriviamo anche qualche parola più seria, di incoraggiamento, ma anche di ringraziamento per chi sta lavorando duramente dietro le quinte di questo momento epocale. Abbiamo aperto inoltre una pagina Instagram della nostra via chiamata “viasciesa” dove teniamo dirette delle nostre “performance” e dove tutti i “superstiti” vicini di casa hanno trovato un posto per aggregarsi ma senza fare assembramento! Volevamo condividere con la redazione questa nostra iniziativa. Due di noi (Mattia e Antonio) sono registi che hanno anche partecipato con un corto al Festival Molise Cinema, e stanno lavorando con l'Apulia film commission per un bando europeo di produzione filmica con un corto sull'importanza delle radici, girato interamente in Molise. Stiamo inoltre realizzando una sorta di documentario sulla nostra quarantena».

Una vetrina realizzata all'insaputa delle loro famiglie in Molise che ogni giorno seguono le loro storie con un po' di tristezza per l'impossibilità di stargli vicino.