TAVENNA. «Andrà tutto bene, questo è l'auspicio anche dei cittadini di Tavenna che come in altri paesi e città d'Italia per tre sere consecutive dal terrazzo del comune hanno risuonato per tre sere di fila le canzoni inno d'Italia, azzurro e il cielo è sempre più blu e in giro per il paese bandiere tricolore e cartelli e tabelloni attaccati ai balconi raffiguranti il sole, l'arcobaleno e con scritte io resto a casa e andrà tutto bene. Opere fatti dai bimbi del paese, "flash mob" sinceri, auspicandoci tutti che questo brutto periodo passi il più in fretta possibile». Lo rende noto il sindaco Paolo Cirulli.