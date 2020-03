Emergenza sanitaria, Roberti riferimento prefettizio per la macro-area basso Molise

TERMOLI. La Prefettura di Campobasso divide il territorio in 3 macro-aree e designa tre sindaci, tra cui quello di Termoli, come capofila per le comunicazioni con l’ufficio territoriale di Governo, per la gestione dell'emergenza sanitaria in atto.

A Francesco Roberti assegnato tutto il basso Molise, con 32 comuni di riferimento.

Al fine di semplificare e rendere al massimo efficienti i flussi comunicativi, sono state individuate tre macroaree da parte del prefetto di Campobasso, Maria Guia Federico, che faranno capo rispettivamente a un sindaco di riferimento secondo uno schema di ripartizione territoriale. I tre sindaci individuati, Campobasso, Termoli e Trivento, ai quali gli altri amministratori di ciascuna macro-area forniranno i propri riferimenti, avranno cura di mantenere un costante canale di comunicazione con la Prefettura, raccogliendo le istanze provenienti dalla zona assegnata.

Nel contempo, i medesimo si faranno parte attiva per veicolare, presso tutti i colleghi sindaci, eventuali indicazioni o altre informazioni utili che verranno fornite dalla Prefettura. Senza escludere, tuttavia, la possibilità di un diretto ed eventuale coinvolgimento degli altri primi cittadini, in riunioni del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, con modalità da remoto.