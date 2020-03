Dal 17 al 25 marzo divieto per gli ambulanti non residenti a Termoli

TERMOLI. Divieto agli ambulanti che non sono residenti a Termoli anche su tutto il territorio cittadino e non solo sulle aree mercatali, come già limitato giorni fa. L'estensione del provvedimento è stata sottoscritta oggi con ordinanza del sindaco Francesco Roberti.

In attuazione delle raccomandazioni e cautele prescritte dall’autorità governativa porre in atto a livello locale tutte le misure utili a impedire un ulteriore aggravamento dello stato sanitario della popolazione agendo sui fattori quali le occasioni di assembramento suscettibili di favorire la diffusione del contagio, ed in ogni caso riducendo al massimo la mobilità delle persone; visto che diversi venditori ambulanti provengono da regioni confinanti che ad oggi denunciano casi di contagio così dettagliati: Abruzzo n. 128; Campania n. 296; Puglia n. 212; valutato che allo scopo di assicurare tutte le misure preventive di contenimento del contagio (definita dall’Oms pandemia) indicate dal Governo Centrale, si ritiene opportuno limitare la vendita anche sulle aree pubbliche non mercatali ai soli ambulanti residenti nel Comune di Termoli. L'ordinanza è valida da domani, martedì 17 marzo, al 25 marzo.