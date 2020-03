​Rinviata la cerimonia di commemorazione della strage di via Fani e di Giulio Rivera

GUGLIONESI. Rinviata la cerimonia istituzionale di commemorazione della strage di via Fani in ricordo di Giulio Rivera.

Il Comune di Guglionesi informa la Cittadinanza che la commemorazione istituzionale dell’agente di pubblica sicurezza Giulio Rivera, per il 42o anniversario della strage di via Mario Fani (16 marzo 1978), è rinviata a data da destinare in osservanza del Dpcm 4 marzo 2020.

“Giulio Rivera - commenta il Sindaco di Guglionesi, Mario Bellotti - è nei nostri cuori, nel cuore della nostra Comunità. La tragica pagina di storia della Repubblica Italiana, che legò i destini del nostro concittadino e dell’onorevole Aldo Moro, resta, per ogni generazione, un forte richiamo a difendere con coraggio e determinazione i valori della nostra democrazia nella memoria dei suoi servitori, in particolare di coloro che, come Giulio, hanno sacrificato la propria vita per la tutela delle istituzioni repubblicane”.

Nota a margine

Sia in questa fase di evidente emergenza, sia nell'attività ordinaria, ci piacerebbe che l'ufficio stampa di Guglionesi divulgasse via mail alle testate giornalistiche tutti i comunicati, non solo una minima parte. Si palesa da troppo questo disservizio, non è ammissibile che si pubblichi solo su un determinato portale privato, oltre che su quello di riferimento istituzionale.