Clochard ospitati alla palestra della scuola media Schweitzer

TERMOLI. In allestimento la palestra della scuola media sita in viale Trieste a Termoli per ospitare da oggi i senzatetto.

Lo ha annunciato il gruppo del Sae 112 sulla propria pagina Facebook.

Ne abbiamo chiesto di più al Governatore della Misericordia, Romeo Faletra.

«Abbiamo terminato assieme ad altre associazioni il posizionamento dei lettini completi di materassi lenzuola cuscini sedie ecc... e quest'oggi alle 16 inizieremo sempre assieme con le altre realtà il censimentodei senza fissa dimora che da questa sera non pernotteranno più in Misericordia che sarà adibita e pronta per altre esigenze per questa emergenza Coronavirus. Per ora 20/25 posti letto situati nella palestra della Schweitzer».