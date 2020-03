I figli ricordano Salvatore Cannarsa, "Unico, eccezionale: giovane nel corpo e nell'anima"

TERMOLI. Nel rispetto della privacy mai abbiamo reso noto le identità delle persone contagiate da Coronavirus in Molise e non l'abbiamo fatto nemmeno oggi nel dare la triste notizia del decesso del primo molisano all'ospedale Cardarelli.

Lo facciamo ora, poiché per volontà dei figli, pubblichiamo un ricordo del loro amato padre: Salvatore Cannarsa, stroncato a 82 anni da questo maledetto Covid-19.

Salvatore era anche un amico di chi scrive, tanti dialoghi e conversazioni intercorsi tra noi, spunti poi divenuti articoli. Ci mancherà il suo sorriso, ma anche la voglia di giustizia che aveva nei vari settore della società moderna, che abbiamo avuto modo di apprezzare nel corso del tempo.

«Caro babbo, amavi immensamente la vita, tutti venivano contagiati dal tuo sorriso aperto, dal tuo entusiasmo nel fare ogni cosa.

Sei stato un grande imprenditore di te stesso, ci hai dato ogni benessere insegnandoci però a guadagnarlo, perché tu eri cosi speciale ma volevi apparire normale, e far apparire semplici anche noi. Sei stato un grande sportivo, un amico per chi ti ha accompagnato nella tua vita, sei stato un padre meraviglioso, un marito premuroso, ed un nonno unico.

Hanno scritto che a 82 anni non si va a sciare, chi lo ha scritto non ti conosceva, non sapeva che a 82 anni giocavi a golf, che nuotavi un'ora intera, che correvi sul lungomare e che trovavi sempre una parola buona per giustificare gli altri.

Arrivano le telefonate incredule, arrivano le telefonate più impensabili, perché Salvatore Cannarsa è un pezzo della storia di Termoli, di quella Termoli sincera, dove le persone come te si portano dentro il cuore per sempre, e molti sono addolorati di non poterti accompagnare nel tuo ultimo viaggio, tu che ne facevi tanti e che avresti sicuramente ricevuto il saluto di una città intera ed oltre tanto da non riuscire a contenere tutti in una chiesa.

Si avevi 82 anni ma chi ti conosceva sapeva che eri un uomo giovane nel corpo e nell'anima, che amava la vita e che sapeva giocare con i bambini, cantare con i ragazzi che eri una persona eccezionale, basta chiedere in giro chi era Salvatore Cannarsa UNICO.

I tuoi figli, Rossella Luca e Francesco».

A loro tre e all'intera famiglia un messaggio di cordoglio sincero, da Emanuele Bracone e da tutto lo staff di Termolionline.