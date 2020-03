TERMOLI. Fabio Manso, bassomolisano doc e residente a Termoli, è un videomaker autore già di diversi cortometraggi, che denotano una classe e regia cristallina. Di lui e di una sua opera ci siamo occupati tempo fa, si trattava di un servizio matrimoniale del figlio di un regista italiano famoso, fu pubblicato dalla rivista Variety, periodico a respiro internazionale.

Oggi, a noi di Termolionline, fa omaggio di una sua creazione sempre video, "Silent", dove si può vedere in tutto il suo splendore la nostra città con la colonna sonora di un silenzio post apocalittico, in questi giorni dove la maggior parte di noi è reclusa in casa per cercare di ripararsi dal contagio del Coronavirus.

Termoli, come per il resto d'Italia oggi, è pur sempre bella ma davvero fa impressione in questo silenzio spettrale che ci fa meditare e pensare a quando tutto questo finirà e tutti noi saremo di molto cambiati. Grazie Fabio Manso.