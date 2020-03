Salgono a 20 i contagi, positivo un 80enne: ospedale di Termoli verso la riapertura

TERMOLI. Il Molise raggiunge la soglia psicologica dei 20 contagi, ben tre sono stati rilevati oggi, e portano il conto a 21, compreso il primo caso di decesso, quello dell’82enne Salvatore Cannarsa. Una statistica presente anche nel bollettino ufficiale del Ministero della Salute e della Protezione civile. Dei 20 ancora rimanenti, 5 vengono considerati guariti o dimessi, 7 sono in isolamento domiciliare, 4 in malattie infettive e 5 in terapia intensiva, tra cui i due bergamaschi. Effettuati anche altri 4 tamponi, che portano il totale a 253. Oltre ai due casi di cui abbiamo parlato nel pomeriggio, una 84enne e un 37enne di rientro dal Nord, a risultare positivo anche un 80enne di Riccia.

Intanto, secondo indiscrezioni, il manager Asrem Oreste Florenzano avrebbe confermato la riapertura dell'ospedale San Timoteo di Termoli, con l'installazione di una tenda da campo della protezione civile per il pre-triage, giù da mercoledì 18 marzo. Evidentemente sia la sanificazione che la successiva igienizzazione degli ambienti ospedalieri di viale San Francesco sono al culmine, così come il rientro in servizio del personale medico e sanitario.