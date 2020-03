Sanità ed emergenza Covid-19, lettera aperta di Nick Di Michele al Governatore Toma

TERMOLI. Dalla sua tolda di comando del nucleo operativo all’interno del carcere di Parma, dove di recente è stato trasferito con la qualifica di commissario, il portavoce pentastellato al Consiglio comunale di Termoli, Nick Di Michele, lancia una provocazione al Governatore del Molise, Donato Toma. Lo fa da uno degli epicentri della crisi Coronavirus, poiché l’Emilia Romagna è la seconda regione dopo la Lombardia con più contagi e decessi.

«Egregio Governatore Toma, la sottile differenza tra l’essere annoverati tra i grandi dell’umanità e tra i peggiori dell’umanità, è nelle azioni che compiamo durante la nostra breve esistenza.

Oggi lei ha in mano, nelle sue mani il futuro della nostra Regione, un futuro già tristemente violato da scelte discutibili e poco inclini al benessere dei cittadini molisani. Ma paradossalmente dinanzi a lei si paventa una possibilità unica, quella di lasciare un segno positivo ed indelebile. Purtroppo a mio avviso questa possibilità la sta ineludibilmente perdendo. Tergiversa nelle sue azioni, si fa consigliare male, non vuol rompere i patti che ha stretto con i suoi consociati, con i suoi sponsor. Sa a cosa porterà tutto ciò? Alla fine della Regione Molise alla morte di un territorio che in questi decenni si è battuto per essere riconosciuto, che ha fatto della sua ristrettezza territoriale una forza.

I Molisani non meritano tutto ciò, i molisani meritano rispetto, lei è il Governatore di questa regione, lei è il papà di tutti noi, un papà morirebbe per i propri figli, non mangerebbe per poterli sfamare, non dormirebbe per vegliare su di loro, li rincuorerebbe, li farebbe stare tranquilli e si farebbe in quattro per loro.

Lei cosa fa? Nulla, vuole aprire gli ospedali da campo però chiude il nosocomio di Termoli, finanzia gli ospedali privati ma non invia pazienti nelle loro sale di rianimazione, dice di voler riaprire strutture come Larino e Venafro, ma è combattuto da strane forze. Questo è cinismo questa è cattiveria, ed è tutto ciò che un papà non è!

Le auguro egregio Governatore, di stare sempre bene in salute, le auguro di poter vivere 100 anni ancora per poter assistere al declino di questa regione, per poter provare sulla sua carne la distruzione di un popolo, della sua storia e dei suoi figli, così forse potrà rendersi conto che siamo solo di passaggio su questa terra e i soldi, la fama, il benessere, il potere non hanno nessun valore se il ricordo che si lascia è quello che probabilmente lascerà lei. Lei Toma non sarà mai un giusto.

Le scrive chi in questo triste momento, ha lasciato la propria casa per far fronte ai propri doveri, ed ora si trova a combattere una guerra contro il Covid19 e una battaglia per salvaguardare l’incolumità di 1000 e oltre persone che vivono e lavorano in un carcere del Nord Italia».