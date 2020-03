Tantissimi auguri al nostro editore: Nicola Montuori compie 60 anni

TERMOLI. Un giorno particolarmente speciale è quello che viviamo oggi, anche se avrebbe meritato ben altra cornice, rispetto al periodo che stiamo subendo. Il 17 marzo è il giorno del compleanno del nostro editore, Nicola Montuori, e quest'anno conquista un traguardo anagrafico altrettanto simbolico: 60 anni. Avremmo certamente sperato di porgere a lui i migliori auguri in un contesto di gioia e serenità, ma al di là dell'attuale momento, che comunque dovrà passare e si spera al più presto, resta il valore di questa ricorrenza.

L'intero staff del gruppo Mediacomm, che comprende le realtà giornalistiche di Molise e Abruzzo, in primis Termolionline, si unisce alla sua famiglia nel formulare appunto gli auguri più sinceri per questo anniversario di nascita, ringraziandolo per l'opportunità che continua a darci per essere un punto di riferimento, mai come in questa era, nel panorama informativo locale.

L'auspicio è che al più presto questo messaggio si traduca in una festa, per tutti, e che lo si possa celebrare degnamente, come è opportuno, anche in differita.