Parchi e aree verdi attrezzate chiusi dal sindaco a Campomarino

CAMPOMARINO. L'amministrazione Silvestri, al pari anche di grandi città italiane, chiude i parchi e le aree verdi attrezzate.

«Nonostante la misura preventiva di carattere generale a permanere nella propria abitazione evitando spostamenti non motivati, in questi giorni la Polizia Locale ha accertato la presenza di un numero elevato di persone che fruiscono dei parchi, dei giardini e delle aree verdi comunali con forte rischio di contagio della popolazione. I parchi rappresentano un polo d’attrazione di grande richiamo anche per i bambini e famiglie, determinando il formarsi di assembramenti di persone.

Al fine di rafforzare la prevenzione sul territorio del Comune occorra adottare, in ragione della diffusione del virus, una specifica misura di prevenzione e precauzione coerente e non in contrasto con i provvedimenti di rilievo nazionale, al fine di evitare assembramenti di persone, provvedendo alla chiusura al pubblico dei parchi si ordina la chiusura al pubblico dei parchi comunali: Parco dell’ Unità; Parco della Solidarietà; Parco sito tra via Sardegna e via Sicilia; Parco sito tra via Pertini e via Saragat; Parco sito in via San Benedetto in località Nuova Cliternia; Parco sito in via dei Ciclamini in località Campomarino Lido; al fine di inibirne la frequentazione da parte dei fruitori per tutta la giornata e sino ad ordinanza di revoca».