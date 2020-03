In allestimento la tenda del pre-triage davanti all'ospedale San Timoteo

TERMOLI. Tre gli step per poter riaprire l'ospedale San Timoteo nelle prossime ore, si spera. Il direttore generale dell'Asrem Oreste Florenzano ha indicato la data del 18 marzo, ossia domani. Ma per essere pronti già da mercoledì occorrerebbe avere anche l'esito dei test Covid-19 negativi di tutto il personale medico e sanitario, vedremo work in progress.

Oltre a questo, serve la completa sanificazione e igienizzazione degli ambienti ospedalieri, immaginiamo che la sanificazione sia stata completata e che ora si pulisca per la seconda volta in pochi giorni. Infine, come annunciato, l'allestimento della tenda da campo della Protezione civile per l'area di pre-triage.

Ebbene, stamani la Protezione civile, come già fatto sia al Veneziale di Isernia che al Cardarelli di Campobasso, sta allestendo questo modulo. C'è stato anche il sopralluogo dell'amministrazione comunale, col sindaco Francesco Roberti e il presidente del Consiglio comunale Michele Marone, assieme al funzionario Angelo Del Gesso e alcuni volontari.