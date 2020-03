Venittelli scrive e Borrelli la chiama, spunta un retroscena sull'ospedale San Timoteo

TERMOLI. L’ex deputata Pd Laura Venittelli scrive, il capo della Protezione civile Angelo Borrelli chiama. La notizia è proprio la risposta telefonica avuta ieri pomeriggio proprio da Borrelli, nel pieno dell’emergenza Coronavirus.

«Alle 15.10 ho ricevuto, da un numero fisso romano, la telefonata della segreteria del Capo della protezione civile che, subito, mi ha messa in contatto con il dottor Borrelli. Il Capo della Protezione civile ha mostrato grande interesse per la questione Termoli e ha voluto che io gli "sintetizzassi" il contenuto delle lettere. Nell'immediato ha contattato il dottor Andrea Urbani, segretario generale della Salute per sapere se fosse al corrente della situazione venutasi a creare all’ospedale San Timoteo. Lo stesso Urbani, dopo aver ribadito che sono le Regioni che hanno la competenza su apertura e chiusura ospedali, cosa a noi già nota, poi ha esclamato sgomento “Come? Da tutte le parti si aprono gli ospedali e in Molise si chiudono?»

Urbani e Borrelli si sono impegnati nell’ immediato a trattare la questione Molise per la più veloce riapertura dell’ospedale di Termoli dove, tra l’altro, si potrebbero utilizzare all’incirca 10 posti di terapia intensiva».