TERMOLI. Il Covid-19 ha drasticamente cambiato le abitudini dei cittadini che, in attesa di un ritorno alla normalità, devono adeguarsi alle nuove misure governative previste, con l’obiettivo di arginare la diffusione del coronavirus. Tra queste l’autocertificazione: un documento che ogni cittadino deve avere con sé nel momento in cui esce di casa e che, in qualche modo, giustifica il fatto che abbia sorpassato la soglia della propria abitazione e da esibire, su richiesta, alle Forze dell’Ordine.



Da quando la pandemia ha colpito il Mondo, sono diversi i moduli che il Governo ha varato e messo a disposizione della popolazione. Questa mattina, martedì 17 marzo, ne è stato diffuso un altro che sostituisce i precedenti. La novità essenziale presente nella nuova certificazione, oltre alla controfirma dell’operatore di polizia sotto l’autodichiarazione, sta nella seconda voce: «dichiara sotto la propria responsabilità di non essere sottoposto alla misura della quarantena e di non essere risultato positivo al Covid-19».

Fin qui nulla di strano: sappiamo che ci sono molte persone che hanno deciso di mettersi in quarantena volontaria, seppure non mostrino sintomi del contagio, per salvaguardare la propria salute e quella dei propri cari. Il problema sorge quando il cittadino deve dimostrare di non essere positivo, e quindi eventuale pedina per la diffusione del contagio, al Covid-19. I tamponi che ne attestano o meno la positività scarseggiano e la linea ufficiale resta quella di farli solo alle «persone sintomatiche» o a coloro che hanno avuto contatti sospetti con chi si trovava nelle zone rosse (prima che lo diventasse tutta l’Italia).

Come fare, quindi, per attestare la negatività al coronavirus? Chi può affermare, con assoluta certezza e sotto la propria responsabilità, di non averlo contratto senza averne la prova certa (tampone negativo)? A maggior ragione che esiste un rischio penale in caso di dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale e, in queste, potrebbe rientrare il fatto di aver mentito, seppur inconsapevolmente, sulla positività al virus. Domande lecite a cui i cittadini chiedono delucidazioni in merito al Governo.