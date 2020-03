​Compiere gli anni nei giorni del coronavirus

TERMOLI. Maledetto coronavirus, non mi fa festeggiare i 60 anni! Non mi permette di fare quella festa alla quale ho pensato per mesi, dove farla, con chi e quale fosse il giorno più adatto per festeggiare insieme ai miei cari, ai familiari e amici visto che il 17 è di martedì. Cavolo i 60 anni una volta si compiono!



Mi son venuti in mente questi pensieri, ma poi…

Poi ho pensato che per tutti la vita è cambiata dall’oggi al domani, senza preavviso, senza messaggi che ci avvertivano che non ci saremmo abbracciati più come prima e che i baci l'un l'altro sarebbero stati un ricordo lontano, e mi sono sentito in colpa per i miei pensieri.

Poi ho pensato che proprio ieri a Termoli è venuta mancare una persona che conoscevo, proprio per questo maledetto coronavirus e lui, il caro Salvatore, non ne festeggerà mai più di compleanni e mi sono sentito in colpa per i miei pensieri.

Poi ho pensato ai tanti morti di questi giorni, alle 2158, duemilacentocinquantotto vite umane che non ci sono più, consapevole che questo numero è già salito quando questo articolo verrà pubblicato, e mi sono sentito in colpa per i miei pensieri.

Poi ho pensato che in questi giorni ci sono persone che combattono per non morire e nessuno pensa ai festeggiamenti, ai brindisi, agli abbracci, ai regali e mi sono sentito in colpa per i miei pensieri.

Poi ho pensato che ci sono migliaia di persone che lavorano senza sosta, non conoscono orari, non possono vedere i loro cari se non dai balconi mentre invece io sono a casa e posso abbracciare la mia famiglia e mi sono sentito in colpa per i miei pensieri.

Poi ho pensato che come me, tanti altri compiono gli anni in questi maledetti giorni del coronavirus e mi sono sentito in colpa per i pensieri sulla mia mancata festa.

E ho pensato che da questa prova fortissima e unica ne usciremo tutti più forti, migliori, più uniti, che i termolesi ce la faranno, gli italiani ce la faranno e ora sono questi i miei pensieri e non più la mancata festa per i miei 60 anni.

Auguri Italia, auguri Termoli.