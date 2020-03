Turni assegnati, il basso Molise da domani torna a ruotare attorno al San Timoteo

TERMOLI. Sono stati approntati anche i turni e tutto il personale dei vari reparti richiamato in servizio dall'Asrem, Pronto soccorso dell'ospedale San Timoteo di Termoli e le altre Unità operative che sono state progressivamente chiuse a causa di contagi del personale medico e sanitario.

Certo, al di là delle pillole di notizia sparse di qua e di là, come in pompa magna era stata annunciata la chiusura giovedì 5 marzo, avremmo atteso anche una comunicazione ufficiale da parte dell'Azienda regionale sanitaria del Molise, ma la comunicazione non è certo il punto forte. Basti vedere cosa ha detto il dottor Urbani ieri nella telefonata con la dirigente nazionale dem Laura Venittelli.

In ogni caso, uno dei periodi più bui e più oscuri della storia della nostra città, col presidio ospedaliero di viale San Francesco, da domani sarà alle nostre spalle.

L'auspicio è che tutti i medici, gli infermieri e gli operatori sanitari siano tutti arruolabili al 100%, avranno fatto il secondo tampone in blocco? Una statistica afferma che il 60% dei contagiati del Covid-19 sia asintomatico, anche se il protocollo sanitario in vigore prescrive i tamponi solo a chi manifesti sintomi, al di là di cluster particolari. Staremo a vedere. Certo è che la riapertura dell'ospedale San Timoteo è davvero attesa da tutto il basso Molise e siamo certi che domani ci sarà un quasi assalto, come se la popolazione si riappropriasse della sanità pubblica, dopo due settimane quasi di quarantena obbligata. In quanti di quelli che non sono andati a Vasto avrebbero chiesto l'accesso a Termoli?

Lo sapremo subito, confrontando i numeri.