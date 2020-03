I contagi arrivano a 24 in Molise, chiuso il reparto di Pediatria al Cardarelli

CAMPOBASSO. Giornata difficile per il Molise. Dopo le tre persone di questa mattina, due di Montenero ed una di Riccia, ancora un test positivo al Covid-19 per un uomo di 55 anni. Salgono pertanto a 24 i contagi registrati in regione e nelle ultime ore ben 3 persone sono di Riccia.

Intanto la direzione sanitaria dell'Asrem ha disposto la sospensione, a partire dalla data odierna, delle attività di ricovero, programmate e in urgenza presso il reparto di Pediatria dell'Ospedale "Cardarelli" di Campobasso. La misura adottata è a scopo preventivo in considerazione dell'accesso al reparto di persone esterne al presidio ospedaliero . Le attività saranno svolte presso il reparto di Pediatria dell'Ospedale "Veneziale" di Isernia.