Centrodestra e centrosinistra pronti a sfidarsi a Montenero, restano alcune incognite

MONTENERO DI BISACCIA. Sono iniziate le manovre e strategie politiche per la successione alla poltrona di primo cittadino di Nicola Travaglini. Centrodestra e centrosinistra sembrano a buon punto: i primi hanno individuato nell’ex dipietrista Simona Contucci la candidata a Sindaco; i secondi hanno unito le forze in un polo civico e progressista. Tuttavia, entrambi gli schieramenti, sono alle prese con le ambizioni di possibili alleati. La Lega per il centrodestra, il mini polo civico di D’Ascanio per il centrosinistra.



Coronavirus permettendo, il prossimo 17 maggio sono in programma le elezioni locali. Le consultazioni amministrative per il rinnovo del Consiglio comunale si svolgeranno in diversi comuni italiani e regionali, tra questi Montenero di Bisaccia, uno dei più importanti e popolosi della regione Molise. A poco più di un mese dalla consegna delle liste dei candidati a supporto degli aspiranti sindaci, gli schieramenti politici stanno mettendo in atto le classiche strategie e tattiche per individuare il miglior candidato sindaco possibile, supportato da una squadra altrettanto valida e credibile. Come sempre avviene in questa fase poche sono le manifestazioni pubbliche ma tanti, invece, sono gli incontri e accordi che si effettuano lontano dalla luce del sole.

Qui Centrodestra

Nella compagine amministrativa di maggioranza, guidata dal sindaco uscente Nicola Travaglini, i giochi sembrano chiusi o quasi. La figura sulla quale sembra essersi fatta sintesi è Simona Contucci, attuale assessore uscente e con due esperienze alla Provincia. La Contucci dunque, dopo un lungo trascorso politico nel centrosinistra, compie un ulteriore e definitivo passo nel centrodestra. Un cambio di casacca iniziato nelle recenti consultazioni provinciali quando è stata candidata nelle liste del centrodestra che facevano riferimento l’assessore regionale Vincenzo Niro, vicecoordinatore nazionale dei Popolari per l’Italia. Contucci che poi è stata nominata Vicepresidente dell’assise di Palazzo Magno. Se la figura del candidato Sindaco sembra essere stata individuata (manca solo l’ufficialità), molti sono ancora i problemi legati al tipo di lista da mettere in campo. Uno dei nodi da sciogliere riguarda proprio l’attuale primo cittadino Nicola Travaglini. Quest’ultimo, sebbene abbia dichiarato che la sua esperienza amministrativa termini con la fine della legislatura, pare sia uno degli uomini su cui la stessa Contucci vorrebbe puntare. Con Travaglini anche l’avvocato Domenico Porfido, attuale Assessore comunale, e il Presidente del Consiglio comunale Giuseppe Murazzo. Il punto è che nella coalizione di centrodestra, aldilà della Contucci, la volontà è quella di rinnovare la squadra amministrativa e, dunque, fare a meno dei “vecchi” amministratori.A questo si problema si aggiunge quello dei “salviniani” che reclamano spazio e visbilità.

Lega

A destra della coalizione in questi anni sono cresciuti i simpatizzanti e i militanti di Salvini e della Lega i quali, forti dei buoni risultati ottenuti nei mesi precedenti, reclamano spazio e visibilità oltre a spingere per un rinnovamento generale.Stando a quanto dicono i bene informati, non hanno un buon feeling sia con Nicola Travaglini che con Domenico Porfido: in questi giorni si susseguono gli incontri tra le parti per cercare di avvicinare e ricucire lo strappo. Un lavoro sartoriale che per riuscire, fanno sapere dalle parti della Lega, dovrebbe far a meno proprio della partecipazione attiva di Travaglini e Porfido. Qualora tale operazione non riuscisse, la Lega opterebbe per una corsa solitaria con un suo candidato sindaco e una lista supporto.Uomo forte della Lega montenerese potrebbe essere l’ex Assessore Massimo Di Stefano arrivato agli onori della cronaca regionale nel dicembre scorso formalizzò le proprie dimissioni a seguito di un post sui social pro Mussolini che scatenò un caso mediatico e mise in difficoltà la sua maggioranza consiliare.

Qui Centrosinistra

Dopo i soliti travagli, il centrosinistra, nelle ultime settimane sembra aver trovato una quadra di massima ma non definitiva. Se da un lato si è andata a costruire una coalizione unitaria fatta da “Costruiamo Il Futuro”, da “Montenero Bene Comune” e dal Partito Democratico; dall’altro lato rimane l’incognita Nicola D’Ascanio. Ma andiamo con ordine. È di qualche settimana addietro il comunicato congiunto tra il Partito Democratico, rappresentato dal segretario del locale circolo Francesco Borgia, dalla civica “Costruiamo Il Futuro”, rappresentato da Nicola Palombo, Consigliere comunale d’opposizione che fa riferimento alla Sinistra nazionale e “Montenero Bene Comune” rappresentato da Gianluca Monturano leader di una cospicua parte dei 5 Stelle locali. Nel comunicato le tre forze hanno annunciato la loro unità di intenti e l’impegno alla costruzione di un’unica lista civica oltre che, ovviamente, all’individuazione di un candidato Sindaco da contrapporre al centrodestra che sappia aggregare tutte le forze sociali e i singoli cittadini in un blocco civico, moderato e progressista che possa rappresentare un vero rinnovamento e una discontinuità col passato. Fatta la coalizione, i tre leader devono ancora effettuare la difficile scelta del candidato Sindaco. Ricadrà su uno di loro o su un nome nuovo? Lo vedremo nelle prossime settimane. Ma, come detto, anche il centrosinistra ha i suoi grattacapi che, nella fattispecie, prendono le sembianze e le forme di Nicola D’Ascanio.

Cosa farà Nicola D’Ascanio?

L’ex Presidente della Provincia di Campobasso, e attuale Consigliere comunale di minoranza, Nicola D’Ascanio in una prima fase, coadiuvato dagli ex Assessori comunali Antonino D’Antonio, il quale sembra però aver preso le distanze, e Marco Delle Monache, ha cercato di mettere in campo uno schieramento elettorale trasversale che contemplava anche la presenza dei rappresentanti della destra, come l’ex consigliere Roberto Di Gregorio, nonché un piccolo gruppo di attivisti del M5S in rotta con il gruppo guidato da Monturano. L’obiettivo, ovviamente, era quello di diventare la coalizione di riferimento per battere la compagine di maggioranza uscente. Ma con l’unità raggiunta delle forze civico-progressiste del centrosinistra, a cui sembra aver aderito nelle ultime ore anche la Consigliera comunale uscente, molto vicina a Di Pietro, Valentina Bozzelli, il progetto caldeggiato da D’Ascanio sembra aver perso la spinta propulsiva iniziale. Per l’ex Presidente della Provincia ora si prospettano due strade: fare retromarcia e tornare sui propri passi tentando una reunion con Borgia-Monturano-Palombo oppure proseguire autonomamente con il rischio, non basso, di compromettere una possibile vittoria del centrosinistra.

Alessandro Corroppoli