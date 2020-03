Il 55enne positivo a Riccia è un operatore del 118, chiusa la postazione

TERMOLI. Ancora un dipendente del Servizio sanitario regionale positivo al Coronavirus in Molise, si tratta del 55enne della postazione 118 di Riccia, peraltro termolese.

E' stato il 24esimo contagio registrato in Molise dall'inizio dell'emergenza epidemiologica. Per motivi precauzionali, il 118 di Riccia, località che ha avuto anche altre 3 positività, è stato chiuso e a sopperire sarà la postazione di Sant'Elia a Pianisi, come avvenne nello scambio di posizioni tra Montenero di Bisaccia e Termoli, all'insorgere dei contagi in basso Molise. Un altro tampone è stato effettuato a un larinese e si è in attesa di conoscere i risultati del test Covid-19.

Ora la postazione di Riccia verrà sanificata e comunque il personale con cui il 55enne è venuto in contatto posto in isolamento domiciliare.

Il direttore generale dell'Asrem Oreste Florenzano ha annunciato la riapertura del reparto di Pediatria al Cardarelli.