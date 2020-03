TERMOLI. Finalmente si riparte! Non avremmo mai pensato di dirlo, riferendoci all'ospedale San Timoteo, quindi a un luogo di sofferenze per chi è costretto a recarvisi, ma dopo quasi due settimane di chiusura, il territorio riscopre l'importanza di avere un presidio come punto di riferimento e solo a livello psicologico è gran cosa, ve l'assicuriamo.

Non era soltanto il disagio di doversi recare al San Pio di Vasto, ma mentalmente la trasferta si legava al pensiero di un bastione della salute che era venuto meno. Anche se temporaneamente.

C'è stato anche il primo accesso al Pronto soccorso, reparto che determinò la disposizione assunta il 5 marzo dalla Regione Molise, dopo i contatti con medici contagiati da Coronavirus. Per fortuna questo primo paziente ha una patologia non grave.

Operativa anche la tenda da campo del pre-triage.

Gli infermieri volontari di emergenza sanitaria del Molise, attivati a livello nazionale e dalla Protezione civile, su autorizzazione della dottoressa Manuela Mariano, direttore sanitario dell'ospedale San Timoteo, sono presenti insieme al personale infermieristico e sono disponibili ad effettuare turnazioni insieme al personale strutturato.