ISOLE TREMITI. Un periodo di emergenza così tremendo come quello che stiamo vivendo, mai vissuto dal dopoguerra in avanti, verrà ricordato a lungo. Al di là dei messaggi di ottimismo e di fiera appartenenza e sostegno al nostro Paese, occorre mettere in rilievo l’eccezionale contributo che medici e operatori sanitari stanno dando in tutte le regioni, specie quelle del Nord, dove l’emergenza epidemiologica ha raggiunti livelli intensissimi.

Nell’auspicio che questo periodo fosco termini al più presto, c’è già chi pensa oltre, per ristorare dalle immani fatiche e dagli enormi rischi che i dipendenti e dirigenti medici del Servizio sanitario stanno affrontando per curare e salvare quante più vite umane possibili iniziativa della N. L. Adriatica di Peschici, sul Gargano, che ormai da 30 anni si occupa di trasporti marittimi.

La compagnia marittima, con grande stima e riconoscimento verso il lavoro che gli operatori ospedalieri stanno facendo in questo delicato momento storico, che vede coinvolta l'Italia tutta a fronteggiare la guerra invisibile del Covid-19....sarà lieta di ospitare gratuitamente, tutto il personale medico (medici, infermieri, oss, paramedici, etc..) nel magnifico arcipelago delle isole Tremiti. Grazie eroi #andràtuttobene.