“Si dimentica che dietro le nubi c’è sempre il sole", Dalila Catenaro scrive ai termolesi

TERMOLI. La giovane e pluripremiata scrittrice termolese Dalila Catenaro ha inviato una lettera indirizzata ai termolesi sul momento che stiamo vivendo acausa dell'emergenza Coronavirus.



Cari termolesi,

e, ancor prima, cari italiani, perché ora più che mai non dobbiamo dimenticare che facciamo parte di una grandissima nazione: l’Italia! Il 2020, iniziato con tanta speranza da parte di tutti, ci ha chiamati ad affrontare una delle più gradi epidemie che il mondo moderno abbia mai conosciuto; così, d’improvviso e, soprattutto, con così poco preavviso. In poco tempo abbiamo dovuto abbandonare le nostre abitudini, i nostri hobby, la nostra vita quotidiana che, anche se a volte ci è sembrata fin troppo “ordinaria”, ora rimpiangiamo. Ci siamo dovuti allontanare dalle persone care, dagli amici, dai colleghi, dagli affetti, segregandoci nelle nostre case. Abbiamo dovuto relegare nei nostri ricordi il piacere del vento che ci carezza il viso, il sussulto dei nostri cuori dinanzi agli struggenti tramonti che il nostro lungomare ci regalava, accorgendoci solo ora che quegli attimi hanno un valore immenso.

Un nemico sconosciuto ci ha privato delle naturali emozioni che la vita ci regalava ogni giorno!

Cari termolesi, la prova che siamo stati chiamati ad affrontare è ardua. Così come quando subiamo la perdita di una persona cara, ora siamo chiamati ad affrontare un dolore tanto grande: la perdita della nostra libertà, che dobbiamo temporaneamente sacrificare per garantire un’esistenza a noi, ai nostri cari e a persone che magari non incontreremo mai, ma che sono nostri fratelli italiani, cittadini del mondo.

Non vi è età e condizione sociale che faccia differenza; non c’è una maturità giusta per la sfida che stiamo affrontando: non si è mai pronti. Ma dobbiamo resistere! I nostri amici della Lombardia e dell’Emilia stanno facendo i conti – terribili conti! – con la perdita di padri, madri, nonni, amici… e tanti affetti che facevano parte del mosaico della loro vita. Il loro esempio di fermezza e compostezza in una situazione tanto tragica deve orientarci: l’arma più forte che abbiamo per combattere il nemico è stare chiusi in casa.

Quindi godiamoci i nostri cari, ritroviamo le nostre famiglie e sfruttiamo questa occasione per riscoprire le gioie del focolare. Non c’è cosa più importante della famiglia in un momento di così grande difficoltà; non è essa stessa il potere più grande di ogni uomo? In famiglia non saremo mai soli, poiché l’amore che proviamo per i nostri cari trova massima espressione nell’unione e nella concordia sotto lo stesso tetto.

Come scrisse un saggio: “Si dimentica che dietro le nubi c’è sempre il sole, ma questo continua ad ardere pur se noi non lo vediamo, man mano che passa il tempo, uno spiraglio pian piano le trafigge, fino a giungere prorompente in primo piano, dove merita di stare”. Dopo le nubi, cari amici, tornerà a splendere il sole e sarà più luminoso per tutti, perché avremo imparato che la vita, anche la più monotona, vale la pena di essere vissuta.

Buona battaglia a tutti, guerrieri.

Dalila Catenaro