Primo contagio in provincia di Isernia: un paziente al Neuromed, 6 operatori isolati ad Agnone

CAMPOBASSO. Primo contagio da Coronavirus in provincia di Isernia, anche se si tratta di un paziente campano. Positivo il tampone effettuato all'istituto Neuromed di Pozzilli. Sempre in provincia di Isernia, ad Agnone, un medico, 4 infermieri e un Oss sono in isolamento domiciliare, a causa del contatto avuto col medico del 118 di Riccia, anche lui positivo al Covid-19.