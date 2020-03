Pronto soccorso aperto per le emergenze, primi ricoveri al San Timoteo

TERMOLI. Sono trascorsi tredici giorni da quando l’ospedale San Timoteo di Termoli ha chiuso i cancelli a causa del Covid-19 e della paura di contagio: oggi, mercoledì 18 marzo, dopo quasi due settimane, il nosocomio avrebbe dovuto riaprire i battenti, seppur con un ritmo ben diverso a quello a cui siamo stati abituati. Questa mattina, invece, la porta di ferro scorrevole è ancora chiusa malgrado gli interventi di sanificazione siano terminati, come conferma il personale presente all’interno.

Occorre rispettare le precauzioni dettate proprio dall’emergenza Coronavirus. Occorre tenere presente una cosa: il messaggio del Governo è andare in ospedale solo per cose orgenti, vista l'emergenza Coronavirus. Non si può circolare come prima e gli ambulatori sono stati chiusi dall'Asrem in tutti gli ospedali, non solo Termoli. Informazioni che abbiamo diffuso a iosa nel passato.

Nel parcheggio ci sono solo le vetture di medici ed infermieri, circa una decina, mentre sono numerosissime le auto che passano dinanzi a quelle porte, nella speranza di poter nuovamente accedere ai corridoi ospedalieri. Tante le persone che si sono recate lì davanti per i motivi più disparati. Per ritirare un referto, per prenotare una visita o per la necessità di avere un certificato medico: «Mia figlia ha la gastrite – racconta una madre a TermoliOnLine – Ho bisogno di un certificato medico per avere l’esonero dal lavoro. Il mio medico di base non risponde, al pronto soccorso non mi fanno entrare e non so come muovermi». Qualcuno citofona per chiedere spiegazioni: dalla porta esce l’infermiera che indirizza i cittadini verso il vecchio ospedale, aperto per il ritiro delle analisi, o dai medici di base per eventuali visite o certificati.

L’aria è tesa e la paura è palpabile: infermieri e medici, quei pochi che ci sono, sono sottoposti a turni massacranti e la loro stanchezza è ben visibile nei loro sguardi. Le mascherine potranno anche proteggere dal contagio, ma gli occhi non mentono. Anche gli operatori impegnati all’esterno del pronto soccorso hanno un gran bel da fare, ma le emergenze non lasciano spazio allo spavento o alla preoccupazione: gli operatori del pronto soccorso e quelli impegnati nella tenda esterna del pre-triage corrono di continuo, con turni che sfiancherebbero chiunque, forniscono assistenza, misurano la temperatura, raccolgono i dati dei pazienti smistandoli a seconda delle esigenze e diventano psicologi in una situazione che, mai come prima d’ora, terrorizza tutti.

In molti si interrogano su quando i cancelli saranno nuovamente aperti, in primis il portavoce del Comitato San Timoteo, Nicola Felice: «Da quanto è dato sapere, l’ospedale San Timoteo, dopo 12 giorni di chiusura, è stato riaperto solo per l’emergenza. Da come è stato gestito finora lo stato di emergenza, in primis il San Timoteo, non poteva essere diversamente». Non si sa quando riaprirà ma una cosa è certa: accadrà a batteria, con l’apertura graduale dei vari reparti, dando precedenza a quelli che gestiscono le emergenze, e con l’accesso limitato a poche persone per volta.

Qualcuno piange e si dispera per la perdita del proprio caro, urlando il suo nome per sentirlo ancora vicino. La morte non aspetta, nemmeno con una pandemia in corso. Fuori dal pronto soccorso splende il sole, fa caldo, la primavera ha fatto incursione, silenziosa, attraverso l’emergenza portando aria nuova e riaccendendo le speranze di tutti: prima o poi passerà e, solo allora, ci renderemo conto di quanto la natura sia bella e la vita preziosa.

Col passare delle ore, però, ci sono stati già i primi ricoveri, anche una donna incinta nel reparto di Ostetricia e Ginecologia.