San Timoteo, «La Regione non vanifichi il sacrificio di una intera popolazione»

TERMOLI. «La Regione non vanifichi il sacrificio di una intera popolazione». Lo afferma il portavoce pentastellato Valerio Fontana.

«L'Ospedale San Timoteo riapre, lentamente, dopo due settimane di chiusura totale e a seguito della sanificazione dei locali.

Una chiusura che non ha precedenti e che è costata moltissimo in termini di servizio sanitario a tutti i residenti del basso Molise che, con grandissimo senso civico, seppur estremamente preoccupati, hanno accettato la cosa.

Che questo sacrificio non sia vano.

Tutto ciò è stato necessario perché parte del personale medico ha contratto il corona virus e ha frequentato i locali dell'ospedale.

Sarebbe assurdo, dopo averlo chiuso e sanificato, ripetere lo stesso errore a pochi giorni di distanza.

Eppure, non tutti i medici e operatori sanitari che rientreranno al San Timoteo sono stati soggetti a tampone.

Questo perché la procedura adottata da ASREM prevede il tampone in soli due casi:

1) per coloro che sono stati a contatto con un soggetto positivo;

2) per coloro che presentano sintomi da COVID-19.

Il problema è che esistono tantissimi asintomatici positivi al COVID-19 che sfuggono al controllo.

Ce lo insegna il caso del comune di Vò dove "La grande maggioranza delle persone infettate da Covid-19, tra il 50 e il 75%, è completamente asintomatica ma rappresenta una formidabile fonte di contagio" (Prof. Sergio Romagnani, UniFi).

Praticamente per ogni cittadino positivo e sintomatico ce ne sono altri 3 positivi ma asintomatici.

Quindi, per tornare a noi, ci sono medici e infermieri di interi reparti del San Timoteo che non hanno avuto contatti con i "positivi" che torneranno a lavoro in ospedale senza avere la certezza che non siano positivi al Corona virus perché nessuno ha eseguito il tampone su di loro.

Stessa cosa dicasi dei volontari, del personale del laboratorio analisi, del personale del CUP, dei dipendenti della ditta di pulizie...di tutti coloro che prestano servizio al San Timoteo e che nei prossimi giorni rientreranno lì senza essere stati soggetti a tampone.

È giusto e saggio eseguire i tamponi a tutti coloro che riprenderanno servizio al San Timoteo altrimenti si corre il rischio di vanificare tutto: chiusura e sanificazione.

Il Presidente Toma ha già risposto che non lo farà, si limiterà a seguire le linee guida dell'Iss: "tamponi ai sanitari che hanno avuto contatti con soggetti positivi e ai sintomatici", senza spingersi oltre, contrariamente a quanto fatto da altri suoi colleghi in altre regioni d'Italia.

A mio avviso è un grosso errore.

Lo invito caldamente a rivalutare questa ipotesi, a recepire le evidenze scientifiche emerse da altre regioni e a estendere i tamponi a tutti coloro, Medici e O.S. e non solo, che riprenderanno servizio al San Timoteo di Termoli.

In questi giorni, in piena pandemia, l'ospedale è luogo da considerarsi "strategico" quindi è estremamente necessario, limitatamente almeno a questo settore, alzare la soglia di protezione e controllo.

Del resto si tratta di un numero di tamponi relativamente piccolo.

Dobbiamo avere la più alta garanzia che il San Timoteo di Termoli sia luogo sicuro, a beneficio di tutti i cittadini e degli operatori sanitari, altrimenti, il sacrifico di tutti noi, di un'intera popolazione, sarà vano e ci ritroveremo esattamente al punto di partenza di due settimane fa.