​Coronavirus, controlli a tappeto del Nas nei locali commerciali

TERMOLI. Coronavirus, controlli a tappeto nei Nas nei locali commerciali.

Con la pandemia del Covid-19 si sono intensificati i controlli da parte dei Carabinieri dei Nas (Nuclei Antisofisticazioni e Sanità dell’Arma) che hanno setacciato tutti i locali commerciali della città di Termoli. I supermercati della grande distribuzione, già alle prime avvisaglie dell’emergenza, si sono organizzati per rispettare le norme, relative principalmente alle distanze di sicurezza da tenere all’interno degli esercizi commerciali ed allo scaglionamento dei clienti per evitare assembramento.

Gli accertamenti dei militari dei Nas hanno riguardato il rispetto della distanza di sicurezza tra i clienti, di almeno un metro gli uni dagli altri, e la relativa apposizione della segnaletica esterna ed interna che consente alle persone di rispettare la direttiva e di non sbagliare. Nel mirino degli uomini dell’Arma, anche l’ottemperanza della normativa relativa alle entrate organizzate, per evitare un afflusso corposo di clienti che non permetterebbe il mantenimento dei diktat governativi. Sono molti, infatti, gli esercizi commerciali che hanno optato per l’ingresso scaglionato dei clienti, da un minimo di uno ad un massimo di tre per volta.

Ma i militari hanno condotto anche una verifica accurata sui prezzi: l’emergenza del coronavirus ha incentivato alcune speculazioni sui prodotti dedicati all’igiene personale ed alla pulizia della casa, principalmente su guanti, igienizzanti mani ed alcool etilico. Diverse le squadre impegnate sul territorio che già dalle prime ore di questa mattina, mercoledì 18 marzo, armati di mascherina e blocchetto, hanno controllato attentamente il pieno rispetto della legge. Attività che continuerà anche nei prossimi giorni, ad opera di tutte le Forze dell’Ordine, sempre operative in regione.