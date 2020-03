Contagio al Veneziale, chiusi Pronto soccorso e radiologia: a Termoli tampone su salma di 84enne

TERMOLI. Sono 27 i casi di contagio in Molise. Anche oggi se ne sono aggiunti 3 e tutti nella provincia di Isernia, fino a ieri immacolata, che ha così perso il suo primato nazionale. Ma c'è anche un tampone post-mortem eseguito all'obitorio dell'ospedale San Timoteo.

Da 0 a 3 contagi in un giorno. La Provincia di Isernia oggi ha registrato nel giro di poche ore ben tre persone contagiate. Un uomo campano ricoverato al Neuromed di Pozzilli, un medico di Filignano e ora una 82enne di Monteroduni che stamattina è giunta presso l'ospedale con il 118 accusando sintomi che i medici hanno ritenuto compatibili con il virus Covid-19 sottoponendola così a tampone faringeo risultato poi positivo. La donna è stata trasferita presso l'ospedale "Cardarelli" di Campobasso.

Il Pronto Soccorso del "Veneziale" è stato chiuso per sanificazione così come la radiologia ove la donna era stata portata per effettuare degli esami. L'attuale situazione potrebbe aggravarsi visto che la donna risultata positiva sarebbe entrata in contatto con 6 operatori sanitari tra i quali medici, radiologi e infermieri ora sottoposti a quarantena. Allo stato attuale i contagiati in Molise sono 29 compresi i 2 trasferiti da Bergamo presso la terapia intensiva del "Cardarelli" di Campobasso. A Termoli 12 le persone positive al test Covid-19, di cui una deceduta, 4 a Riccia, 6 a Montenero, 2 a Campobasso e 3 in provincia di Isernia. Intanto nel Pronto Soccorso del nosocomio pentro è in via di allestimento una apposita ala con l'aumento di 7 posti letto di Terapia intensiva.

A Termoli, dove in giornata è deceduto un 84enne, è stato eseguito un tampone post-mortem sulla salma dell'uomo, nell'obitorio dell'ospedale San Timoteo.