Secondo decesso in Molise, muore una 82enne: altri 4 contagi, uno è termolese

CAMPOBASSO. Secondo decesso per Covid-19 in Molise, il terzo per un nostro corregionale considerando l'89enne di Sesto Campano deceduto all'istituto Spallanzani di Roma.

A perdere la vita la 82enne di Monteroduni che stamattina è giunta presso l'ospedale con il 118 accusando sintomi che i medici hanno ritenuto compatibili con il virus Covid-19 sottoponendola così a tampone faringeo risultato poi positivo. La donna è stata trasferita presso l'ospedale "Cardarelli" di Campobasso.

Il Pronto Soccorso del "Veneziale" era stato chiuso per sanificazione così come la radiologia ove la donna era stata portata per effettuare degli esami. L'attuale situazione potrebbe aggravarsi visto che la donna risultata positiva sarebbe entrata in contatto con 6 operatori sanitari tra i quali medici, radiologi e infermieri ora sottoposti a quarantena.

Il sindaco di Monteroduni era uscito allo scoperto sul profilo Facebook della lista di maggioranza, questa la nota di Custode Russo.

«La signora risulta essere la madre di una nostra dipendente comunale. Per tale motivo ed a scopo del tutto precauzionale, io sindaco mi pongo in isolamento volontario così come suggerisco di fare a chiunque abbia avuto contatti con la stessa. Preciso altresì che la dipendente comunale coinvolta perché familiare della signora con positività al virus, ha prestato servizio fino al giorno 11 marzo scorso. In questo momento invito tutti a mantenere la calma e a non uscire di casa, se non per estreme esigenze personali. Nelle prossime ore, al fine di tutelare la salute di tutti i cittadini si procederà alla sanificazione dei locali della Casa Comunale, i cui uffici risultano comunque già chiusi al pubblico da diversi giorni».



Ad integrazione della comunicazione precedente il sindaco informa di essere in contatto con il Presidente della Regione Molise, con la Prefettura, e con la stessa Asrem, la quale ha già attivato la procedura di ricostruzione della catena epidemiologia e saranno messi in quarantena tutti coloro che hanno avuto contatti con la persona risultata positiva.



Intanto cresce il livello epidemiologico dei contagi in Molise. Altri tre operatori sanitari, stavolta di Bojano, in contatto col 55enne di Riccia, sono risultati positivi, così come un termolese, portato al Cardarelli ieri pomeriggio.

Allo stato attuale i contagiati in Molise sono 33 compresi i 2 trasferiti da Bergamo presso la terapia intensiva del "Cardarelli" di Campobasso.